كيبتشوجي يفوز بماراثون لندن للمرة الثالثة

جهينة نيوز:

فاز العداء الكيني إيليود كيبتشوجي بماراثون لندن للمرة الثالثة يوم الأحد في حين احتل البريطاني مو فرح المركز الثالث مسجلا رقما قياسيا بريطانيا جديدا رغم ذلك.

وبدأ كيبتشوجي السباق بقوة مع مجموعة من المتنافسين لكنهم لم يتمكنوا من الاستمرار بنفس السرعة بعد ارتفاع درجة الحرارة عن 20 مئوية.

ورغم تخلف فرح بشكل واضح عن كيبتشوجي إلا إنه سجل ساعتين وست دقائق و32 ثانية وهو رقم قياسي بريطاني يتفوق على الرقم السابق المسجل باسم ستيف جونز منذ 1985.

وغاب كيبتشوجي عن ماراثون لندن في العام الماضي سعيا لكسر حاجز الساعتين في إيطاليا لكن العداء الكيني عاد ليضيف لقب سباق العام الحالي للقبي عامي 2015 و2016 بكل سهولة.

وسجل كيبتشوجي ساعتين وأربع دقائق و27 ثانية متقدما مباشرة على الإثيوبي تولا شورا كيتاتا.

ويتخلف زمن كيبتشوجي يوم الأحد بفارق دقيقتين ونصف عن الرقم القياسي العالمي للسباق والمسجل باسم مواطنه دينيس كيميتو.