سباق عالمي لشراء قطاع شركة نوكيا للصحة

جهينة نيوز:

قامت نوكيا في عام 2016 بشراء الشركة الفرنسية Withings المختصة بخدمتها الصحية مثل أنظمة النوم وتتبع النشاط ومراقبة ضغط الدم وذكرت العلامة الفنلندية أن بشرائها الشركة ستبدأ مجال جديد متميز في تاريخ نوكيا.

وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية هذا العام 2018 تبحث نوكيا عن مشترين لقسم نوكيا للصحة ويتنافس في ذلك جوجل وسامسونج وعدة شركات تقنية أخرى.

نوكيا اشترت Withings في 2016 بما يقارب 140 مليون يورو إلا أنه من غير الواضح بكم هي مستعدة لبيعها حاليا، على الرغم من أن جوجل وسامسونج من المزايدين على شرائها، إلا أن التقرير يقول بأن هنالك شركة فرنسية هي التي قدمت أعلى عرض لأهمية قطاع الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

خلال العام الماضي، أعلنت نوكيا عن تقريرها المالي الفصلي وذكرت فيه بأن تقدير أصول Withings بقيمة 140 مليون يورو مبالغ فيها، ما يعني بأن قسم الصحة سيباع بأقل من المبلغ الذي دفعته العلامة الفنلندية منذ عامين