سعودي يقتل بناته الثلاثة

جهينة نيوز

قام مواطن سعودي بحي ملاوي في مكة المكرمة بنحر بناته الثلاث واللاتي تتراوح أعمارهن بين 3 إلى 6 سنوات اليوم الأحد 22 أبريل/نيسان.

وبحسب صحيفة عاجل الإلكترونية، والتي نقلت الخبر عن مصادر تابعة لها، فإن الجاني قام بنحر ثلاثة من بناته وطعن امهم خمس طعنات متفرقة.

وبحسب الصحيفة فإن الأب مواطن في العقد الرابع من عمره ومتزوج امرأة نيجيرية الجنسية، وتناول المسكر"العرق" ليرتكب "جريمته البشعة" بعد ذلك.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن الجاني ذهب إلى غرفة زوجته وسدد لها خمس طعنات، قبل أن تسعف إلى مشفى الملك فيصل بالششة، لتدخل في حالة من الهستيريا والهلع.

هذا وألقت الشرطة القبض على الجاني، الذي يجري إحالته لمشفى الأمراض النفسية للتأكد من صحته العقلية.

وتنتظر النيابة العامة في مكة المكرمة استكمال ملف القضية للبدء بالتحقيقات مع الجاني وإحالته إلى المحكمة الشرعية