ترحيب صيني بزيارة مسؤولين أمريكيين لبحث التجارة

جهينة نيوز:

قالت الصين يوم الأحد إنها ترحب بزيارة مزمعة لكبار المسؤولين التجاريين الأمريكيين لمناقشة القضايا التجارية والاقتصادية وسط توترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وجاء في بيان مقتضب نُشر على موقع وزارة التجارة ”تلقى الجانب الصيني معلومات بأن الجانب الأمريكي يأمل أن يزور بكين ويناقش قضايا اقتصادية وتجارية. الصين ترحب بذلك“.

وقال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي السبت إنه سيواصل المناقشات مع نظرائه في الصين سعيا لحل الخلافات بشأن التجارة وإنه ربما يسافر إلى الصين.

وأضاف منوتشين ”لن أدلي بأي تعليق بشأن التوقيت وليس هناك أي أمر مؤكد لكن تجري دراسة إجراء زيارة