إلهام شاهين ترد على الاعلامية الخليجية التي انتقدت نجلاء فتحي

جهينة نيوز:

ردت الفنانة المصرية عبر برنامج تلفزيوني على الاعلامية الكويتية ​فجر السعيد​ التي هاجمت الممثلة المصرية ​نجلاء فتحي​ بعد تداول صورة لها تظهر ملامح الكبر على وجهها.

فقالت إلهام: "نجلاء فتحي من اجمل فنانات مصر على الاطلاق، ربنا إداها شكل وروح، انا بعشقها، انا بقول للأخت فجر ان هي اللي تنزوي وتختفي، وتكتفي كتابة عن فنانين مصر، لان فنانين مصر خط أحمر، انتي مالك انتي داخلك ايه، انتي عايزة تعملي عمليات تجميل انتي حرة في نفسك، لكن ما تفرضيش علينا كفنانين ان احنا لازم نروح عمليات تجميل"، احنا مبسوطين بشكلنا كدا، هو الكبر عيب"

وذكرت إلهام كلمة قالتها فجر هي "اهروا يا مصريين"، فردت عليها :"لا إنتي اللي تهري مش المصريين": "عيب احنار نعرف نرد عليكي كويس أوي مصر مش سهلة ولا فنانين مصر سهلين، واحذرينا انا بهددها تهديد واضح، احذري فناني مصر مش حنقبل إهانة لأي فنان مصري".

وتابعت: "الجمال هو جمال الاخلاق والروح والصدق، الجمال بالنسبة لنا مش الجمال المصطنه مش حقن وماركة الحقائب، احنا جمالنا قوتنا واسماءنا، إلعبي فحتة تانية بعيد عننا