بغداد: قضينا على 36 ارهابياً من "داعش" بينهم 6 قياديين داخل الاراضي السورية!

جهينة نيوز

أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني في العراق أن الضربات الجوية التي نفذتها القوات العراقية على مواقع لتنظيم "داعش" قبل أيام أسفرت عن مقتل 36 مسلحا، بينهم 6 قادة للتنظيم.

وقال المتحدث يحيى رسول في بيان "قتل على إثر هذه الضربات 36 إرهابيا، بينهم قادة وهم أبو إسلام وأبو طارق الحمداني وأبو مريم العكاوي وأبو حسين وهو مصاب مبتور الساق، وأبو ياسر وأبو جعفر".

وأضاف البيان "هذه الضربات حققت أهدافها، وبحسب معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية فقد تم دك مواقع للعناصر الإرهابية، بينها مواقع لاجتماع القيادات".

وكان المتحدث نفسه أعلن في وقت سابق أن الضربات الجوية التي نفذها العراق على مواقع لتنظيم "داعش" في سوريا، نفذت بالتنسيق مع الحكومة السورية.

وقال العميد يحيى لوكالة "رويترز" إن القوات الجوية العراقية استخدمت مقاتلات إف-16 للعبور إلى سوريا وتنفيذ الضربات.

وقال بيان، صادر عن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، "بناء على أوامر القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي فقد نفذت قواتنا الجوية البطلة، اليوم الخميس، ضربات جوية مميتة ضد مواقع عصابات "داعش" الإرهابية في سوريا من جهة حدود العراق".

وأضاف أن "تنفيذ ضربات ضد عصابات "داعش" في الأراضي السورية هو لوجود خطر من هذه العصابات على الأراضي العراقية، ويدل على زيادة قدرات قواتنا المسلحة الباسلة في ملاحقة الإرهاب والقضاء عليه".

وتنتشر القوات العراقية غالبيتها من الحشد الشعبي بطول الشريط الحدودي العراقي مع سوريا، لمنع تسلل فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.