ناسا تختبر نظام لتحديد المواقع في المجرّة

جهينة نيوز:

قام فريق( "سيكستانت" الاسطرلاب) باختبار جهاز جديد على المحطة الفضائية الدولية يدعى NICER يقوم برصد النجوم النابضة، وهي نجوم نيترونية بحجم مدينة تدور بسرعات هائلة جدا فتطلق نبضات من الأشعة السينية بفواصل أدق من أشد الساعات الذرية دقة في توقيتها. وعلى مبدأ عمل نظام تحديد المواقع على جوالك GPS، الذي يلتقط نبضات راديوية من سواتل مزودة بساعات ذرية دقيقة فيحدد موقعك عن طريق مزامنة النبضات التي يتلقاها من عدة سواتل (4 فما فوق) ويحسب موقعك الفراغي منها؛ فإن نظام تحديد الموقع المجري سيزامن النبضات التي يرصدها لهذه النجوم النابضة ويحدد موقعك أينما كنت في الفضاء الشاسع في مجرتنا. التجربة الأولى نجحت بتحديد ومتابعة موقع المحطة الفضائية الدولية بدقة 10 كم. سيجرى اختبار آخر بدقة أكبر (3 كم) قريبا، ثم يطمح العلماء للوصول لدقة تتجاوز ال1 كم. طبعا مع الأخذ بعين الإعتبار أن المحطة تدور قريبا من كوكب الأرض الذي يحجب قسما كبيرا من السماء والنجوم النابض عن الجهاز، فالدقة للمركبات التي قد تستعمله أكبر عند الابتعاد عن الأرض (وقد أبدى عدة فرق من ناسا حماسا لاستعمال هذا النظام). كما أن هنالك ميزة إضافية لهذا النظام وهي قدرة المركبات وخاصة المأهولة منها أن تتعرف مكانها ووجهتها في الفضاء بدقة بعيدا عن الأرض وحتى في حالة انقطاع الإتصال مع التجكم الأرضي. لأن هذا النظام مكتفٍ ذاتيًا ولا يحتاج لسواتل أو مراكز تحكم توجهه. نتوقع أن نرى هذا النظام في المستقبل القريب جدا على متن بعثات ناسا.