مدرب ميلانو ينتقد لاعبيه بعد الهزيمة المؤلمة

جهينة نيوز:

وجه جينارو جاتوسو مدرب ميلانو، انتقادات لاذعة للاعبي فريقه بعد الهزيمة أمام الضيف بنيفنتو فريق الذيل في الدوري الإيطالي لكرة القدم ليل السبت قائلا إن فريقه كان بلا روح.

وقال جاتوسو بعد الهزيمة 1-صفر في استاد سان سيرو بميلانو ”مثل هذا الأداء غير مقبول.. بالفعل راودني إحساس غريب خلال الأيام الماضية. نحن فريق بلا روح وأنا المسؤول الأول عن ذلك وعلينا تغيير طريقتنا وأسلوبنا“.

وأضاف جاتوسو ”هذه لم تكن مجرد هزيمة وحسب لكنها ستبقى في تاريخ ميلانو.. هذه هزيمة مؤلمة لأن ميلانو ناد عريق وله مكانة متميزة. هناك من يتحمل المسؤولية عن ذلك.. وهو أنا“.

وأردف لاعب خط الوسط السابق ”علينا الاعتذار للجمهور عن هذا الوضع المخجل. ففي أول موقف صعب ضل الفريق طريقه“.

ويحتل ميلانو بطل أوروبا سابقا المركز السادس بين فرق دوري الدرجة الأولى الإيطالي برصيد 54 نقطة وسيفقد فرصة المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل إذا فاز أتلانتا على تورينو في وقت لاحق يوم الأحد.