أردوغان: امريكا ادخلت 5 الاف شاحنة سلاح إلى سوريا وباتت تهدد الأمن التركي!

الأحد, 22 نيسان 2018 الساعة 14:42 | سياسة, عالمي

أردوغان: امريكا ادخلت 5 الاف شاحنة سلاح إلى سوريا وباتت تهدد الأمن التركي!

جهينة نيوز

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الولايات المتحدة باتت تهدد الأمن التركي من خلال إرسالها كميات كبيرة من الأسلحة إلى شمالي سوريا.

وأوضح أردوغان في مقابلة بثتها قناة "NTV" التركية، أن الولايات المتحدة أرسلت 5 آلاف شاحنة أسلحة و2000 شحنة جوية تحمل أسلحة إلى شمالي سوريا بذريعة مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة أقامت 20 قاعدة عسكرية في الشمال السوري، متسائلا: "ضد من هذه القواعد".

وفيما يتعلق بتوسع عملية "غصن الزيتون" إلى مدينة منبج، قال أردوغان إنه ينتظر تعيين وزير الخارجية الأمريكي الجديد ومباشرة مهامه، لمناقشة الموضوع.

وأعرب عن أمله في عدم اتخاذ فرنسا خطوات يمكن أن تتأسف عليها في وقت لاحق، وذلك تعقيبا على تصريحات الرئيس الفرنسي التي قال فيها إن بلاده تدرس إرسال قوات فرنسية إلى منبج.

وقال أردوغان إن تركيا تتلقى مطالب شعبية من أهالي منبج، يدعونها فيها إلى تخليصهم من الإرهابيين، مؤكدا استعداد سكان المدينة لتقديم الدعم للقوات التركية.

ودعا أردوغان واشنطن إلى مراجعة تصرفاتها، إذا كانت تريد عودة قس أمريكي مسجون في تركيا للاشتباه بصلته بانقلاب فاشل وقع في 2016.

وربط أردوغان في السابق مصير برانسون بمصير رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشل.


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  1. 1 عدنان احسان- امريكا
    22/4/2018
    15:01
    اللعنه عليك يا اردوغان حين تعيش - وحين تموت - وحين تبعث حيا
    هذا الوغد - لو لم يتدخل في الازمه السوريه ... لما وصلت الي هذه الخطوره ... ولكن هذا الوسخ عندما انقلب السحر علي الساحر .. بدآ يعلب دور - شريف مكه . .. واللعنه عليك ياردوغان حين تعيش - وحين تموت - وحين تبعث حيا .. ولن تخدع احد يا اردوغان .. وحسابك سيكون قريبا ..

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