قائمة لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي

جهينة نيوز:

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان كان السينمائي عن قائمتها الكاملة لأعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة الـ71، والتي ستنطلق في الفترة من 8 وحتي 19 أيار المقبل.

اللجنة تترأسها الممثلة الإسترالية الشهيرة كيت بلانشيت، وضمت في اعضائها 9 من صناع السينما، يمثلون 7 جنسيات مختلفة، وهم: المخرج دينس فيلنوف، الممثلة كريستين ستيوارت، المخرج أفا دوفيرني، والممثل الصيني تشانغ تشن، والمخرج الفرنسي روبرت غويديغيان، والمغنية البوروندية خادجا نين، والمخرج الروسي أندريه زفياغينتسيف.

يُشار إلي ان الفيلم المصري "يوم الدين" يشارك بمنافسات المسابقة الرسمية علي جائزة السعفة الذهبية، كما يشارك الفيلم اللبناني "كفر ناعوم" للمخرجة نادين لبكي.