برونزيتان لمنتخب سورية للتايكواندو في بطولة الفجر الدولية

جهينة نيوز

حقق منتخب سورية للتايكواندو اليوم ميداليتين برونزيتين في بطولة الفجر الدولية المصنفة للسيدات والمقامة حاليا في إيران.

وأحرزت الميداليتين البرونزيتين كل من لمى خوندة وسلمى النقري لوزني فوق 73 و62 على التوالي.

رئيس اتحاد اللعبة شريف ديركي قال: “إن تحقيق ميداليتين برونزيتين إنجاز مهم لرياضة التايكواندو السورية” مشيرا إلى أنه رغم المشاركة الكبيرة في هذه الدورة المصنفة إلا أن لاعبات منتخبنا استطعن تقديم مستوى مميز لفت أنظار خبراء اللعبة.

وكان منتخب سورية أحرز ذهبية وثلاث فضيات وبرونزيتين بفئتي الأشبال والناشئين في بطولة الفجيرة الدولية.

سانا