بالصور ..في حفل خاص مع المشاهير ..الملكة إليزابيث تحتفل بعيد ميلادها الـ92

جهينة نيوز:

احتفلت ملكة بريطانيا إليزابيث بعيد ميلادها الثاني والتسعين، في حفل خاص حضره العديد من المشاهير الذي اعتبر كاسرا للتقاليد الملكية البريطانية في الاحتفال بعيد ميلاد الملكة .

وافتتح المغني الويلزي توم جونز، أمس السبت، الحفل قبل أن تظهر الملكة إليزابيث في الشرفة الملكية بقاعة ألبرت بلندن يحيط بها أفراد عائلتها.

وكان من بين الحضور كيلي مينوغ وستينغ وليدي سميث بلاك مامبازوا وشاغي، بالإضافة إلى نجوم المسرح والتلفزيون.

وفي ختام الأمسية صعدت إليزابيث إلى مسرح الحفل مع ابنها الأمير تشارلز، الذي مزح قائلا إن الملكة إليزابيث لم تكن تتوقع في عام 1948، عندما ولد تشارلز، أنها ستقف على المسرح بعد عقود بجانب ابنها البالغ من العمر 70 عاما. وابتسمت إليزابيث للحضور ولوحت بيدها لهم.