بالفيديو.. بكاء إنييستا يتصدر تتويج برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا

جهينة نيوز:

لم يتمالك اندريس إنييستا قائد فريق برشلونة دموعه بعد خروجه كبديل خلال لقاء إشبيلية الذى انتهى بفوز البارسا بخماسية نظيفة ليتوج الفريق الكتالونى بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الـ 30 فى تاريخه.

وخاض إنييستا آخر نهائى له بقميص فريق برشلونة مساء الليلة الماضية والذى يستعد لإعلان رحيله عن صفوف الفريق الكتالونى، بنهاية الشهر الجارى إلى الدورى الصينى.

جدير بالذكر أن الرسام سجل هدف برشلونة الرابع فى شباك الفريق الأندلسى من تمريرة رائعة من النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، ليضيف إنييستا لقبه رقم 31 فى مسيرته مع البارسا.