"مجتهد" يكشف معلومات جديدة حول استهداف قصر الملك

جهينة نيوز:

نشر الحساب السعودي الشهير "مجتهد" على "تويتر"، معلومات مختلفة حول الهجوم على قصر الملك سلمان في حي الخزامى بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال مجتهد إن "المعلومات المتوفرة حتى الآن حول إطلاق النار في حي الخزامى، أن الهجوم تم "من سيارات تحمل مدفع 50 ملم، والرد كان عشوائيا. ولم تتوفر تفاصيل حتى الآن عن هوية المهاجمين (الذين اختفوا) ولا الهدف من الهجوم، ولا عن عدد الإصابات"، مضيفا أن "حكاية الدرون أسطورة جرى تأليفها لدفع الحرج".

و عاد المغرد الشهير لاحقا في تغريدة أخرى ليقول: "قد تكون هناك طائرة "درون" بشكل عرضي أو جزء من تصوير المنطقة لمساعدة المهاجمين، لكن إطلاق النار ليس له علاقة بها بل كان تبادل نيران من طرفين استغرق ساعة كاملة تقريبا".

يُذكر أن وكالة الأنباء السعودية نقلت عن متحدث باسم شرطة الرياض قوله إن القوات المسؤولة عن إحدى نقاط الأمن في حي الخزامي رصدت طائرة من النوع الذي يتم التحكم به عن بعد (درون) عند الساعة 7:50 بالتوقيت المحلي، ما اقتضى "قيام رجال الأمن في النقطة الأمنية بالتعامل معها، وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص"، ونفت الشرطة السعودية حدوث إطلاق نار في محيط القصر.