وفاة فيرن تروير صاحب شخصية "ميني مي" في أفلام أوستن باورز

جهينة نيوز:

توفي فيرن تروير الممثل القزم الذي أدى شخصية “ميني مي” في اثنين من أفلام أوستن باورز يوم السبت في مستشفى بمدينة لوس انجليس عن 49 عاما.

وكتبت أسرة تروير عبر حسابه على موقع انستجرام قائلة “بحزن بالغ وقلب مثقل نعلن أن فيرن فارق الحياة اليوم”.

ولم يعلن سبب الوفاة لكن الأسرة قالت “الاكتئاب والانتحار من الأمور شديدة الخطورة”.

وأضافت “لا تعلمون أي معركة نفسية يخوضها الآخرون لذا كونوا لطفاء واعلموا دائما أن الأوان لا يفوت أبدا لتقديم يد المساعدة لأي شخص”.

واشتهر تروير، ويبلغ طوله 81 سنتيمترا، بفيلمي (ذا سباي هو شاجد مي) و(أوستن باور إين جولدممبر) ضمن سلسلة أفلام أوستن باورز الكوميدية الناجحة.

كما أدى تروير دور الغول جريبهوك في سلسلة أفلام هاري بوتر.

وقالت مجلة فارايتي إن قصر قامة تروير يرجع إلى خلل في نمو العظام. وقال تروير إن والديه “لم يتعاملا معي قط بشكل مختلف عن أشقائي الطبيعيين. كنت أحمل الخشب وأطعم الأبقار والخنازير وحيوانات المزرعة”.

ولم يتلق تروير أي تدريب على التمثيل لكنه قال لموقع هوليوود شيكاجو دوت كوم الإلكتروني إنه كان يعمل في خدمة العملاء عبر الهاتف عندما أخبره صديق له بأن منتجين في هوليوود يبحثون عن شخص يؤدي دور البديل لطفل.

وقدم تروير أكثر من 25 فيلما من بينها (فير آند لوذينج إين لاس فيجاس) و(ذا لاف جورو).

وجاء في بيان نشره مدير أعمال تروير عبر حسابه على فيسبوك أن الممثل مر “بمحنة في الآونة الأخيرة”.

وقالت أسرته أيضا إن تروير كان “مقاتلا عندما يتعلق الأمر بمعاركه الشخصية. فعلى مدار سنوات ظل يقاتل وينتصر ليقاتل مرة أخرى لكن الأمور هذه المرة كانت زائدة عن الحد”.

المصدر رويترز