إخلاء جزيرة فرنسية بعد تهديد للشرطة

الأحد, 22 نيسان 2018 الساعة 13:20 | مجتمع, أخبار المجتمع

إخلاء جزيرة فرنسية بعد تهديد للشرطة

جهينة نيوز

قالت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد 22 أبريل/ نيسان، إنها أخلت جزيرة مون سان ميشيل بعدما وجه رجل تهديدا للشرطة.

وذكر حاكم المقاطعة جان مارك سابات، لـ"راديو فرانس إنفو"، أن شاهدا سمع رجلا يطلق التهديدات بعدما دخل المزار السياحي الشهير الذي يقع في منطقة نورماندي بشمال غرب فرنسا.

​ونقلت وكالة "رويترز" عن حاكم المقاطعة القول: "قررت إخلاء مون لاعتبارات أمنية ولتبديد أي شكوك حيث أننا لا نعلم غايته".

من جانبها، ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن الشرطة تتبعت الشخص المجهول من خلال كاميرات المراقبة.


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