حملة في الاتحاد الأوروبي تطالب بمقاطعة مونديال روسيا

جهينة نيوز

طالب 60 نائبا من أصل 750، قادة الاتحاد الأوروبي بمقاطعة كأس العالم 2018 المقرر صيف العام الجاري في روسيا.

وتصر مجموعة من أعضاء الاتحاد الأوروبي على مقاطعة البطولة المقررة في روسيا صيف العام الجاري اعتراضا على سياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي، بحسب رأيهم، يستخف بالقيم الأوروبية.

فبحسب تصريحات هؤلاء النواب، "فإنه في هذه الأوقات العصيبة يتحول العالم كله إلى أوروبا، وبأنه ينبغي على قادة الدول الأوربية التعامل مع الطريقة التي ينظر بها بوتين إليهم".

وبحسب عريضة قدمها الأعضاء الستون، فإنهم يطالبون بالاحتجاج على تنظيم المونديال في روسيا وبأنهم يدافعون عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية والسلام، بحسب مانشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

يذكر أن العائلة الحاكمة في بريطانيا أعلنت مقاطعتها للبطولة على خلفية قضية العقيد السابق سكريبال وتسميمه، حيث تتهم بريطانيا روسيا بأنها وراء هذه العملية.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته بمادة شالة للأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك"، فيما ينفي الجانب الروسي ذلك بشكل قطعي.