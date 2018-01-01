هذا هو الإسم الحقيقي لبرنامج رامز جلال في رمضان؟!

جهينة نيوز:

بعد الأخبار الكثير التي تحدثت وسرّبت تفاصيل عن برنامج مقالب الفنان المصري رامز جلال والذي سيقدمه خلال الموسم الرمضاني المقبل ككل عام.

فقد ذكرت المعلومات عن ان إسم البرنامج سيكون "رامز تحت الثلج" أو "الدب الروسي" ليتيبين لاحقاً أن هاذان الإسمان غير صحيحان، بل سيكون "رامز تحت الصفر".

ومن ناحية أخرى وبعد الحديث عن مشاركة الإعلامية اللبنانية رزان مغربي في البرنامج من خلال إستدراجها للنجوم كي يقعوا في فخ مقلب جلال، كذلك تبين لاحقاً ان هذا غير صحيح.

بل أن لاعب كرة القدم مجدي عبد الغني هو من قام بالإتفاق مع النجوم الذي أكد لهم أنه ستُصوَّر حلقة لبرنامج خاص به ويجري التصوير في إسبانيا لا في أوكرانيا كما تردّد، حيث إن فريق رامز سرّب معلومات عن التصوير في أوكرانيا كي يُخدع النجوم الذين سيسافرون إلى إسبانيا، إلا أن الحديث عن أوكرانيا هو مجرد تمويه.