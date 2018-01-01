400 ألف يورو لكل لاعب من منتخب فرنسا في حال فوزهم بكأس العالم 2018!

جهينة نيوز

نشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قيمة الجوائز المالية التي سيحصل عليها لاعبوا المنتخب الفرنسي لكرة القدم في حال فوزهم ببطولة كأس العالم المقررة صيف العام الحالي في روسيا.

فبحسب الصحيفة الفرنسية فإن كل لاعب سيحصل على مكافأة مالية وقدرها 400 ألف يورو في حال فوزهم بالمونديال.

يذكر أن لاعبي الفريق الفرنسي حصلوا على 240 ألف يورو لوصولهم المباراة النهائية في أمم أوروبا في عام 2016.

هذا وسيحصل الفريق الفائز ببطولة كأس العالم على جائزة تصل إلى 32 مليون يورو من الاتحاد الدولي بكرة القدم "فيفا" في الوقت الذي تصل فيه قيمة الجوائز إلى 324 مليون يورو.

و سيلعب "منتخب الديوك" في المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات بيرو، الدنمارك وأستراليا.