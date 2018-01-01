نجم ليفربول السابق: شرط واحد لتفوق صلاح على ميسي ورونالدو

جهينة نيوز

يعتقد لويس جارسيا، نجم ليفربول السابق، أن لاعب الريدز، محمد صلاح، يمكنه التفوق على ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، هذا العام، في سباق الكرة الذهبية، بشرط واحد.

وقال جارسيا، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية: "صلاح كان رائعا هذا الموسم، لقد كان أفضل لاعب في الدوري، وإذا فاز ليفربول بدوري الأبطال، فإنه بالتأكيد يجب أن يكون مرشحا للكرة الذهبية".

واستطرد: "لما لا؟ لقد كان رائعا هذا الموسم، ليس فقط بأهدافه، ولكن أيضا بالطريقة التي يعمل بها ومساعدته لزملائه".

وتابع: "لقد كان ميسي ورونالدو الأفضل منذ فترة طويلة، لكني أعتقد أن صلاح يمكنه أن يتحداهما، لا أقول إنه سيفوز بالكرة الذهبية، لكن نعم، إذا فاز ليفربول في أوروبا، سيكون لديه فرصة كبيرة".

واختتم جارسيا: "لقد كان موسمًا رائعًا بالنسبة له، ليس فقط في ليفربول، ولكن أيضًا مع منتخب مصر، الكرة الذهبية يتم منحها للاعبين، الذين يفوزون بالبطولات الكبرى، ومن ضمنها بالتأكيد دوري الأبطال".

وسيتواجه ليفربول مع روما الايطالي، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، الثلاثاء المقبل.