4 قتلى في هجوم انتحاري على مركز انتخابي في كابول

جهينة نيوز

اعلنت الشرطة الافغانية، ان هجوما انتحاريا استهدف في كابول اليوم الاحد مركزا اداريا يمنح بطاقات التسجل على اللوائح الانتخابية، ما اسفر عن سقوط 4 قتلى و عدد غير محدد من الجرحي

وقال قائد شرطة كابول داوود امين ان "الناس كانوا متجمعين لسحب تذاكرهم (بطاقة الهوية) ووقع الانفجار عند المدخل".

واضاف انه "انتحاري وسقط ضحايا لكن لا نعرف عددهم بعد".

لكن الناطق باسم وزير الصحة وحيد مجروحي "تسلمنا حتى الآن جثث اربعة اشخاص و15 جريحا في مستشفيات كابول".

ووقع الهجوم في غرب كابول في حي دشت برتشي في العاصمة الافغانية.

وهو اول اعتداء يسجل ضد مركز يعد اللوائح الانتخابية للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 20 تشرين الاول/اكتوبر، منذ بداية عمليات التسجيل في 14 نيسان/ابريل.

ا ف ب