البنك الدولي يزيد رأسماله

الأحد, 22 نيسان 2018 الساعة 09:46 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

البنك الدولي يزيد رأسماله

جهينة نيوز

أعلن المكتب الصحفي في البنك الدولي، يوم امس السبت، عن اتخاذ الدول الأعضاء في البنك الدولي لقرار حول زيادة رأسمال البنك بمقدار 13 مليار دولار.

وجاء في بيان البنك، أنه سيتم إرسال 7.5 مليار إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمبلغ المتبقي 5.5 مليار، إلى مؤسسة التمويل الدولية.وأضاف التقرير: "من المتوقع، (نتيجة لزيادة الرأسمال هذه) أن تصل الموارد المالية الإجمالية لمجموعة البنك الدولي إلى حجم سنوي متوسط يقارب 100 مليار دولار في أعوام 2019-2030".

هذا وتم التوصل إلى هذه الاتفاقيات خلال الاجتماع الدوري للمجموعة في واشنطن، الذي عقد في الفترة 16-22 أبريل/ نيسان.

سبوتنيك


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