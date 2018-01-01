الجيش الفنزويلي مستعد للرد على أي عدوان أمريكي

جهينة نيوز

أكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو أن جيش وشعب فنزويلا سيردان بقوة على أي اعتداء تقوم به الولايات المتحدة وحلفاؤها على البلاد.

وقال بادرينو.. إن القوات المسلحة البوليفارية ستضمن السلام والأمن القومي وحماية سيادتها.

وأكد الوزير الفنزويلي أن هذا المؤسسة العسكرية ستواصل تدريبها لمواجهة حصار القوات الإمبريالية التي تحاول الاستيلاء على أراضي وثروات فنزويلا.

وتسعى السلطات الأمريكية منذ سنوات الى زعزعة الاستقرار في فنزويلا التي تتبنى حكومتها مواقف سيادية مستقلة وتدافع عن مصالح شعبها في مواجهة الهيمنة الامبريالية الأمريكية.