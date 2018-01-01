اطلاق أيام التلقيح الوطنية وتستهدف الاطفال دون الخامسة

جهينة نيوز

أطلقت وزارة الصحة اليوم أيام التلقيح الوطنية التي تستهدف جميع الاطفال دون الخمس سنوات عبر المراكز الصحية والنقاط الطبية الثابتة والفرق الجوالة.

ويشارك في الحملة التي تستمر لغاية ال30 من نيسان الجاري 911 مركزا صحيا و71 نقطة طبية محدثة موزعة على مختلف المحافظات والمناطق و714 فريقا جوالا وينضم لها أكثر من 8 الاف عامل صحي.

وكانت الوزارة اوضحت في بيان لها امس أن اللقاحات المستخدمة //فعالة وامنة وتخضع لشروط مراقبة جودة صارمة// وتقدم مجانا من خلال المراكز الصحية الثابتة والمحدثة

ولدى الفرق الجوالة لافتة إلى أن الامراض الشائعة كالرشح أو الاسهال أو ارتفاع الحرارة البسيط وتناول الادوية مثل الادوية المضادة للالتهاب لا تشكل مانعا لتلقيح الاطفال.

ودعت الوزارة الاهالي لاصطحاب أطفالهم الى المراكز الصحية أو أقرب فريق جوال لاعطائهم اللقاح وتقييم حالتهم التلقيحية مؤكدة //الجهوزية العالية// للكوادر الطبية والتمريضية والفنية لانجاح الحملة.

وتستهدف الحملة التى تتزامن مع أسبوع التلقيح الاقليمى نحو 79ر2 مليون طفل دون سن الخامسة وتهدف الى متابعة الاطفال المتسربين من برنامج التلقيح الوطنى ورفع نسبة تغطيته الى 90 بالمئة على المستوى الوطنى.