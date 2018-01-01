الذهب مستقر والدولار يناور

جهينة نيوز

قال نقيب الصاغة غسان جزماتي ان أسعار الذهب تعيش استقرارا نسبيا يشابه الثبات الافقي بهوامش مناورة لا تتجاوز 200 ليرة سورية وفقا لأعلى النسب، لافتا في تصريح خاص للثورة الى ان تراجع اسعار الدولار بالاطار العام بالتوازي مع تراجع سعر الاونصة عالميا لعب الدور الاهم في استقرار سعر الذهب على الرغم من كل محاولات مضاربي السوق الموازية المستمرة والبائسة لضخ الحياة من جديد في أوصال سوقهم المحتضرة.‏

جزماتي أكد ان وسطي المبيعات اليومية في أسواق دمشق يبلغ ما يتراوح بين 4 الى 5 كيلو غرامات يغلب عليها القطع والحلي الذهبية في حين تتراجع مبيعات ذهب الادخار من ليرات واونصات، معتبرا ان هذه المعطيات تعكس وبوضوح وجلاء استقرار وضع الليرة السورية بالنظر الى عدم خشية المواطن من هزات تصيبه أو هواجس تنتابه حول قوتها ومتانتها حتى يلجأ إلى ذهب الادخار بالنظر الى ان القطع الذهبية تعني الاستهلاك أكثر مما تعني الادخار.‏

وحول سعر صرف الدولار في السوق الموازية قال نقيب الصاغة ان تذبذبا اصاب سعره يوم امس بين ظهره وعصره مبينا ان سعر الدولار في السوق الموازية سجل منذ صباح امس السبت وحتى عصره 432 ليرتفع بعدها بمقدار 7 ليرات سورية ليسجل 439 ليرة سورية.‏

أما بالنسبة لأسعار الذهب فبيّن جزماتي أن الاونصة الذهبية سجلت تراجعا لا يقل عن 15 دولارا بين يومي القياس حيث بلغ سعرها يوم الاثنين من الاسبوع الماضي 1350 دولارا للأونصة الواحدة ليصل يوم امس السبت إلى 1335 دولارا ، وفيما يتعلق بسعر الذهب في السوق المحلية أشار نقيب الصاغة الى انخفاض الغرام بمقدار 100 ليرة سورية فقط قياسا بيوم الخميس حيث وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط يوم امس الى 16400 ليرة سورية في حين وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراط الى 14058 ليرة سورية، كما بلغ سعر الليرة الذهبية السورية 136 الف ليرة سورية في حين سجلت الاونصة الذهبية السورية سعر 598 ألف ليرة سورية، وفي نفس السياق وصل سعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراط الى 142 الف ليرة سورية ووصل سعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 21 قيراط الى 136 الف ليرة سورية.‏