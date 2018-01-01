أبراج يوم الأحد 2018/4/22 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٢٢/ ٤: يرفض الأحلام وبناء القصور ويكره البطالة عنيد وسوي وليس أناني ينشد الحق والعدل والنظام لطيف المعشر لا يخالف القوانين له طقوس خاصة بحياته يهتم بالدراسات النفسية وما وراء الطبيعة، حماسة وتحصل على مركز سواء بعملك، للبعض ارتقاء وانتصار وحماية قدرية وتشعر بالتحسن والمصالحات في اخر السنة، تحصل حق او تفتح حسابات.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: مشغول بأمور بيتية تضطر لترك عملك حتى تتواصل مع أفراد عائلتك وبإمكانك ان تعيش حياة شخصية فيها غضب داخلي خفف منه، اعطال وتصليحات ترتاح في المساء وتمارس هواياتك، تظهر على قدرة كبيرة من المعرفة تتكيف تتزود بشعبية، يومين قادمين فيهما اخبار جيدة اخبار اولاد حظوظك مساء وغدا

الثور: لديك طاقة كبيرة وعزيمة لتستمر بالحركة والتنقلات والمقابلات لكن في المساء وغدا انتبه من مشكلة زوجية او عائلية او عاطفية لذا تروا بحديثك وساير الأوضاع، ناقش امور تتعلق بممتلكات عقارية، تفتح حسابات وتطالب بحق شخصي، مساء كن ضمن العائلة

الجوزاء: تبحث عن استقرار مادي وتفتح حسابات مالية ولديك فرصة مالية في قلب النهار، تهتم بجذور عائلية وجيران واخوة وأخوات وتلبي دعوات اجتماعية وتسمع اخبارا جيدة ومفاجآت ولقاءات مهمة مساء اضبط اعصابك

السرطان: القمر ببرجك حتى ساعات بعد الظهر وتشعر بنشاط وحيوية، مساء وغدا تركز اهتماماتك على الاوضاع المالية وتحصل على فرصة تحقق ربح، تصطدم بفريق معادي كن هادئ وادرس خطواتك جيدا

الأسد: لا تعلق أهمية على السطحيات، اهتم بنفسك وتمتع بطولة البال حتى ينتقل القمر لبرجك مساء، تشعر بالتحسن التدريجي على صعيد نفسي ومعنوي وجسدي، فترة فيها تعويض عن الفترة الماضية، مساء الوضع أفضل

العذراء: يوم جيد يحمل لك قضية وافكار غنية تتلقى صداها، تنخرط بعمل جماعي وتقدم خدمات مجانية وتتلقى دعوات، مساء تشعر بالراحة والاسترخاء، يصعب عليك التفاهم مع الاخرين وتعيش حالة ارتباك، لا تقل كلاما يفسر بالسلبي، انتظر حتى يصل القمر لبرجك، النهار نشيط والليل ملل

الميزان: مشغول بالعمل وتطرح تحدي وتثبت جدارتك لكن يكون عندك نقاشات وبلبلة وإعادة النظر ونوايا الآخرين فيها حسد، بوصول القمر لبرج السرطان في الفترة القادمة رعاية ربانية وقد تشارك الاصدقاء بالدعوات، فترة قادمة جيدة ووضعك أفضل وامنية تتحقق

العقرب: احتمال تكافأ على عمل او تفرح بتقدير او مناسبة، معلومات تنتظرها تسمعها، لا تؤجل مواعيدك لأن اتجاهك يتغير بانتقال القمر للدلو وتصبح في مجموعات جديدة وتظهر مشكلة جديدة او بعض القلق، حافظ على سمعتك الطيبة مساء أمام المعنيين وقد بكون عندك لقاء او تبحث عن قصة تكون مسؤولا عنها

القوس: مغامرة مالية او خبر جيد يتعلق باعمالك وعلاقاتك العائلية كن حريصا على التفاصيل، راقب صحتك وسلامتك، مساء تنتقل لمرحلة جديدة من التغييرات فقد تنتقل لمكان آخر او تفكر بالسفر او تتزود بالطاقة والحماسة، فترة فيها تغييرات لمصلحتك حتى تكسب مركز وقوة وتؤكد على نجاحاتك، اتصالاتك المهمة في البيع والشراء

الجدي: نهارك يحمل صعوبة على صعيد شراكة لا تستعرض عضلاتك، أحاديث صاخبة وقد تفتش عن حل، حاول البحث عن حلف قوي، مساء تلقى تحسن تدريجي ويجب ان تؤكد على خياراتك فمساء لديك دوافع جديدة او مصالحات وقد تعد ببعض مناهجك ويحصل تغيير، فرصة مالية في الطريق

الدلو: منذ يومين تصب اهتمامك على العمل، عمل كثير اليوم وقد تشعر بضغط العمل وتضطر للاعتذار عن المشاركة لسبب من الاسباب، اطلب مساعدة ومن المساء تتراجع الحظوظ وتمر بفترة من المواجهات، انتبه وتصرف بهدوء وتجنب التطرف مع الشركاء، ربما تعمل قواسم مشتركة او يكون عندك عقد عمل وانتبه لصحتك

الحوت: نهارك جيد وخلاله تجد حلا او تعرض أفكارك او تسمع نصائح ويكون عندك فرصة لتتعرف على معلومة جديدة، مساء تهتم بقضية مهنية وتقلب الأفكار وتبحث لتجد حلا من المآزق التي تكون صغيرة وتكبر فجاة، اطلب مساعدة وانتبه لصحتك وغذائك، عمل كثير في اليومين القادمين اوتتنقل من مكان لمكان