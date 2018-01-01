شرطة الرياض توضح حادثة اطلاق النار قرب القصر الملكي في السعودية

جهينة نيوز:

صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض، أنه عند الساعه 19:50 بتوقيت مكة، لاحظت إحدى النقاط الأمنية بحي الخزامي بمدينة الرياض، تحليق طائرة لاسلكية صغيره ذات تحكم عن بعد من نوع "درون".

وأوضح المتحدث وفقا لما نقلته صحيفة "سبق" السعودية، أن ذلك النوع من الطائرات غير مصرح به، الأمر الذي اقتضي تدخل رجال الأمن والتعامل معها وفقا للأوامر.

وشرعت الجهات المختصه بإجراء التحقيقات حول ملابسات الواقعه.

وافادت وسائل اعلام عالمية في وقت سابق من اليوم بتبادل إطلاق نار داخل القصر الملكي في العاصمة السعودية الرياض ونقل ملك النظام السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى قاعدة جوية لحمايته

وقالت رويترز نقلا عن مسؤول سعودي: ان قوات الأمن تسقط طائرة لا سلكية ترفيهية صغيرة في حي الخزامي الذي توجد به قصور ملكية