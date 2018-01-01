صور – ظهور سلاح نادر جنوب دمشق بيد القوات السورية

السبت, 21 نيسان 2018 الساعة 23:38 | شؤون محلية, أخبار محلية

صور – ظهور سلاح نادر جنوب دمشق بيد القوات السورية

جهينة نيوز

نشر المقاتل وسيم عيسى مجموعه صور من جنوب دمشق لعمليات الجيش العربي السوري, و يظهر في الصور بشكل نادر كاسحة الألغام "يو ار-83 بي" في حين كانت القوات السورية سابقاً تستعمل الكاسحة المجنزرة يو ار-77 و التي شوهدت في شرق دمشق و ريف دير الزور.

و يذكر أن مجموعه كسح الألغام " يو ار-83 بي" يتم تركيبها يدوياً على الارض و يمكن اطلقها لمسافات بعيدة قبل تفجيرها لفتح معبر هندسي للقوات في حقول الالغام و العبوات الناسفة.

هذا و يظهر في الصور التي نشرها المقاتل وسيم عيسى قيام القوات السورية بتركيبها على سيارة مدولبة , و يعتقد انه تم تركيبها على سيارة مدولبة لتجهيزها في مكان آمن قبل إستعمالها في مواجهات قريبة, لتصبح بفعالية يو-ار77.


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