السيد نصر الله : مقاومتنا ليست للبيع لأنها تعني وجودنا وعزتنا وكرامتنا

جهينة نيوز

أكد سماحة السيد حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" في لبنان، أن المقاومة تمتلك حاليا صواريخ قادرة على ضرب كل الأهداف في كيان العدو الإسرائيلي، فيما تعهد بأن تواصل "المقاومة" مواجهة تهديدات العدو.

وقال السيد نصر الله، في كلمة ألقاها اليوم السبت خلال مهرجان انتخابي لدائرة صور – الزهراني في مدينة صور: "المقاومة، التي كانت حلم السيد شرف الدين والإمام الصدر أصبحت الآن قوة حقيقية ويحسب لها العدو ألف حساب، وأقول للسيد شرف الدين لن تأتي بعد اليوم ذلة لضرب أرض جبل عامل، ولن يأتي يوم تضرب فيه الذلة جبل عامل لأن البنادق والأيادي كلها تهتف هيهات منا الذلة".

وتابع نصر الله: "أقول للإمام الصدر إن المقاومة التي أسستها أصبحت يا سيدي وإمامي تملك القدرة والقوة والتكنولوجيا والصواريخ التي تستطيع أن تضرب أي هدف للعدو، والمقاومة جاءت بعظيم التضحيات الجسام ولا يمكن أن نتخلى عنها وهي تعني كرامتنا وعزتنا".

وأضاف:”مقاومتنا ليست للبيع لأنها تعني وجودنا وعزتنا وكرامتنا ،ومسؤوليتكم هي حماية المقاومة وهذا ما ستفعلونه في 6 أيار عندما يأتي أهل الجنوب في كل القرى ومن كل الطوائف إلى صناديق الاقتراع ليقترعوا للأمل وللوفاء”.

قناة المنار