الجيش يتقدم جنوب دمشق ويسيطر على حي الزين الفاصل بين يلدا والحجر الاسود

جهينة نيوز

واصل الجيش السوري عملياته العسكرية في أحياء دمشق الجنوبية، محرزا تقدما في خارطة السيطرة واوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك جنوب دمشق.

وأفاد الاعلام الحربب أن الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة يحكمون سيطرتهم الكاملة على حي الزين الفاصل بين حيي يلدا والحجر الاسود جنوب دمشق بعد مواجهات مع تنظيم داعش.

من جهتها ذكرت قناة الأخبارية السورية أن الجيش السوري حقق تقدما في محيط منطقة الحجر الأسود والتضامن جنوب العاصمة دمشق.

وأكد أن الجيش السوري تقدم في حي الزين وذلك بهدف فصل إرهابيي "داعش" المتواجدين في الحجر الأسود عن المناطق التي تسيطر عليها بقية التنظيمات الإرهابية.

وأشارت إلى أن المعارك بين الجيش السوري والتنظيمات الإرهابية في الحجر الأسود مستمرة بتغطية من سلاح الجو، وهناك تقدم لوحدات المشاة في أطراف الحجر الأسود من عدة محاور، وسيتم الإعلان عن مناطق السيطرة الجديدة بعد تثبيتها.

وأوضح المراسل الحربي أن التقدم كان في حي الزين من المحور الشمالي للحجر الأسود، كذلك هناك تقدم في منطقة الجورة، وأيضا هناك سيطرات من محور ثالث وهو أطراف حي القدم، وهنا يعمل الجيش السوري على فصل حي القدم عن حي الحجر الأسود وبالتالي فصل الحجر الأسود بالكامل عن محيطه.