اكتشاف 'نمل انتحاري' يفجر نفسه إذا غضب!

جهينة نيوز

تمكن علماء أحياء من "متحف التاريخ الطبيعي في فيينا" Natural History Museum Vienna (النمسا)، من اكتشاف نوع جديد من النمل، يفجر نفسه عندما يشعر بالغضب، ليغلف أعداءه بمادة سامة لزجة، وفق ما أشار الموقع الالكتروني لصحيفة "الدايلي ميل" البريطانية.

تفجر هذه الفصيلة من النمل نفسها لدى استشعار الخطر، وأطلق عليها اسم "النمل الانتحاري"، أو "كاميكاز" kamikaze ant والتي اكتشفت في "غابات كانوبي"forest canopy في جزيرة "بورنيو" Borneo في آسيا، وأطلق عليها اسم "كولوبيس إكسبلودينس" Colobpis explodens، جسمها بالضغط على عضلات البطن بقوة كبيرة.

قانون صارم

وبحسب "الدايلي ميل" البريطانية أيضا، يتسبب "الانفجار الانتحاري" في موت النملة على الفور، ولكن ذلك يترافق مع إطلاق سائل أصفر سام لزج، تنتجه غدد كبيرة تقع خلف فكها.

ووفقا للعلماء، يتمتع السائل اللزج برائحة مميزة تشبه "الكاري"، وهو قادر على قتل الحشرات المهاجمة، أو إصابتها على نحو قوي.

كذلك يلتصق فك النمل الانتحاري بجسم الخصم عند موتها، لتطبق على المهاجم بقوة كبيرة في حال لم يمت بالسم.

وتتبع هذه الفصيلة من النمل قانونا صارما بشأن انتحارها، حيث تمتنع عن القيام بذلك داخل أعشاشها، ولكنها تنفذ عمليتها في المواجهات الفردية فقط.