الإدارة الأمريكية تلغي مصطلح "الأراضي المحتلة" في فلسطين

جهينة نيوز

‏استخدمت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في أنحاء العالم، مصطلح "الضفة الغربية وقطاع غزة" بدلا عن "الأراضي المحتلة".

واعتبرت الخارجية الأمريكية التقارير عن خرق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان الفلسطيني، بمثابة "ادعاءات" و"تهم".

ونشر التقرير يوم الجمعة، وخلافا للتقارير السابقة، فإن الفصل الذي يتناول إسرائيل والأراضي المحتلة، أطلق عليه "إسرائيل، هضبة الجولان، الضفة الغربية وقطاع غزة".

وادعت الخارجية أن الحديث عن تغيير تقني تم تبنيه في الشهور الأخيرة من قبل عدة وكالات وهيئات في الإدارة الأمريكية.

وقبل دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البيت الأبيض، كانت الصيغة المتبعة في وثائق من هذا النوع "إسرائيل والأراضي المحتلة".

وكالة وفا