حظر الأسلحة الكيميائية: بعثتنا زارت أحد مواقع الهجوم المفترض في دوما

السبت, 21 نيسان 2018 الساعة 19:25 | سياسة, عالمي

حظر الأسلحة الكيميائية: بعثتنا زارت أحد مواقع الهجوم المفترض في دوما

جهينة نيوز:

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن بعثة خبرائها المعنية بالتحقيق في الهجوم الكيميائي المزعوم بدوما دخلت اليوم السبت إلى مدينة دوما في سوريا.

وأوضحت المنظمة في بيان صدر عنها بهذا الصدد أن مفتشيها زاروا أحد مواقع الهجوم الكيميائي المفترض في دوما بهدف جمع العينات لتحليلها، مضيفة أنها "ستقوم بتقدير الوضع وستدرس خطوات لاحقة بما في ذلك الزيارة الجديدة إلى دوما".

وأكد البيان أن المنظمة ستعد تقريرا خاصا بنتائج عملها في سوريا وسيتم تقديمه لأعضائها.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية توجهت من دمشق إلى دوما بعد أن جمدت مؤقتا عملها على التحقيق في الهجوم المزعوم بسبب الوضع الأمني في المدينة.


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