موسكو ترحب بالاعلان عن وقف التجارب النووية الكورية الشمالية

جهينة نيوز:

رحبت موسكو بالاعلان عن وقف التجارب النووية الكورية الشمالية ودعت بيويغ يانغ والولايات المتحدة الى تنسيق تحركاتهما لخفض التوترات، كما جاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية.

وجاء في البيان الروسي "إننا نرحب باعلان الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ اون وقف التجارب النووية والتجارب على الصواريخ في جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية".

واضاف البيان: "نعتبر هذا القرار مرحلة مهمة نحو مستقبل خال من التوترات في شبه الجزيرة الكورية".

ودعا "الولايات المتحدة والجمهورية الكورية الجنوبية الى اتخاذ تدابير متبادلة تعمل على ابطاء النشاط العسكري في المنطقة والتوصل الى اتفاقات مقبولة من الطرفين خلال القمتين المقبلتين بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة".