بالصور ظهور دبابة جديدة جنوب دمشق

جهينة نيوز

نشر المقاتل وسيم عيسى مجموعه صور من عمليات الجيش العربي السوري ضد تنظيم داعش الارهابي جنوب دمشق, و من بين الصور التي نشرها ظهرت دبابة "T-72AV" في حالة ممتازة يبدو و كأنها لم تشارك في معارك سابقة.

و من غير المعلوم اذا كانت الدبابة وصلت حديثاً الى سورية من روسيا عبر الإكسبرس السوري أو انها وصلت في وقت سابق و شاركت مؤخراً في أعمال قتالية.

و يذكر أن سفن شحن روسية تنقل الأسلحة بشكل دوري للقوات السورية من روسيا و قد نشر في وقت سابق صور لمدفعية ميدان ذاتية الحركة جديدة و عربات مدرعة و كذلك ظهر مؤخراً و بعد التصدي للعدوان الثلاثي منظومة بانتسر اس-1 برادار يختلف تماماً عن المنظومات التي كانت لدى سورية.