الحكم بالإعدام لمغتصبي الفتيات تحت سن ‭ ‬12عاماً في الهند!

جهينة نيوز

أقر مجلس الوزراء الهندي اليوم السبت الحكم بالإعدام على من يدانون باغتصاب فتيات تحت سن 12 عاما وذلك وسط موجة من الغضب في البلاد بعد سلسلة من قضايا العنف الجنسي المروعة.

وأقر مجلس الوزراء في اجتماع طارئ دعا له رئيس الوزراء ناريندرا مودي أمرا تنفيذيا لتعديل القانون الجنائي ليشمل أيضا تشديد العقوبة على المدانين باغتصاب الفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 16 عاما.

والعنف الجنسي ضد النساء في الهند قضية سياسية ساخنة وتخرج بسببها احتجاجات متكررة على العنف المستشري ضد النساء والفشل في حمايتهن.

وانتقد كثيرون حكومة مودي قائلين إنها لم تفعل ما يكفي لحماية النساء مما زاد من الضغط على حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم مع اتجاه البلاد لإجراء انتخابات عامة العام المقبل.

رويترز