معرض سورية الدولي للبترول تموز القادم

جهينة نيوز

تنظم مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات معرض سورية الدولي للبترول والثروة المعدنية “سير بيترو” وذلك في مدينة المعارض بدمشق خلال الفترة الواقعة بين 1 و 3 تموز المقبل.

واوضح خلف مشهداني مدير عام مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات حسبما قالت سانا أن معرض سير بيترو يعتبر منصة مهمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تمكن الخبراء والمختصين في قطاع النفط من تبادل المعلومات والأفكار في هذا المجال.

وأشار مشهداني إلى أن المعرض سيجمع نخبة من كبار المسؤولين والمختصين والخبراء في قطاع الصناعات النفطية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية للنظر في استراتيجيات قطاع الطاقة مبينا ان المعرض يشكل فرصة لإبرام العقود المتعلقة بصناعة النفط والغاز وخدماتهما وعرض أحدث التقنيات والابتكارات التي تخص القطاع النفطي.

وتم توجيه دعوات لشركات من سورية والعالم مختصة بعمليات التنقيب والحفر والاستخراج والتكرير والتسويق والخدمات النفطية وقطع التبديل والمتعلقة باستخلاص المشتقات النفطية من خامات السجيل الزيتي واستثمار الرمال والصخور الكلسية والاسفلت الطبيعي بالاضافة للشركات العاملة بمجال انتاج وغسيل الفوسفات.