مناورات صينية في المحيط الهادي وسط تصاعد التوتر مع تايوان

جهينة نيوز

مرت القوات البحرية الصينية في المياه جنوبي تايوان ونفذت تدريبات عسكرية في غرب المحيط الهادي هي الأحدث ضمن سلسلة مناورات عسكرية انتقدتها تايوان ووصفتها بأنها ترقى لحد "الترويع".

وقالت الصحيفة الرسمية لجيش التحرير الشعبي اليوم السبت إن مقاتلات جيه-15 أقلعت من حاملة الطائرات الصينية العاملة الوحيدة لياونينغ أمس الجمعة للتدريب في المنطقة الواقعة شرقي قناة باشي التي تفصل بين تايوان والفلبين. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأضافت الصحيفة أن المدمرات الصينية نفذت تدريبات هجوم ودفاع لاختبار قدراتها. كما عرضت وزارة الدفاع صورا للمناورات على موقعها الإلكتروني اليوم.

وكثفت الصين استعراض قوتها العسكرية في المنطقة في الأسبوع الماضي.

ونفذت البحرية يوم الأربعاء تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق تايوان فيما وصفه الإعلام الرسمي بأنه رد مباشر على "استفزازات" تايوان.

وتتهم تايوان، التي تعتبرها بكين جزءا من الأراضي الصينية، الصين "باستعراض القوة" ونفذت تدريبات بالذخيرة الحية يوم الثلاثاء على جزيرتين تايوانيتين قريبتين من الصين.

وبوم الخميس حلقت قاذفات قنابل صينية فوق تايوان فيما وصفته القوات الجوية بأنها "مهمة مقدسة".

وقال مجلس شؤون البر الرئيسي المسؤول عن صنع القرار فيما يتعلق بالصين في تايوان إن المناورات الصينية ترقى لحد "الترويع العسكري".

وتأتي المناورات الصينية في وقت توتر شديد بين بكين وتايبه وبعد تحذيرات قوية من الرئيس الصيني شي جين بينغ في الشهر الماضي من النزعة الانفصالية في تايوان.