الاتحاد الاوروبي يرحب بقرار كوريا الشمالية وقف تجاربها النووية

جهينة نيوز

رحب الاتحاد الأوروبي بإعلان بيونغ يانغ وقفها إجراء التجارب النووية والصاروخية، مؤكدا استعداده لدعم المحادثات المقبلة مع كوريا الشمالية.

وجاء في بيان صدر عن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، اليوم السبت، أن "الاتحاد الأوروبي يعبر عن أمله بأن تأتي اللقاءات المخططة على مستوى عال بين قيادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وبين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، بثمار ملموسة".

وأضاف البيان: "إعلان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن بلاده ستوقف تجارب وإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وستغلق ميدان تجربة الأسلحة النووية، مؤشر إيجابي..."

وفي الوقت ذاته أكد الاتحاد الأوروبي نيته لدعم المحادثات بأي طريقة ممكنة، بما في ذلك عن طريق تبادل خبرته الخاصة بمجال المحادثات في موضوع نزع السلاح النووي.

من جهتها وصفت بريطانيا قرار كوريا الشمالية بالخطوة الإيجابية، معبرة عن أملها بأن تصبح علامة لحسن النية.

وجاء في بيان صدر عن الحكومة البريطانية، اليوم السبت: "سيكون الالتزام الطويل الأجل لكيم جونغ أون بوقف التجارب النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات خطوة إيجابية. ونأمل بأن يدل ذلك على نيته لإجراء المحادثات بحسن النية".

وأضاف البيان البريطاني: "لا نزال نتمسك بمواصلة العمل مع شركائنا الدوليين لتحقيق نزع كامل، لا رجعة فيه ويمكن تفتيشه، للسلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية بطرق سلمية"

المصدر: نوفوستي