مصدر عسكري: العملية العسكرية لن تتوقف حتى تحرير جميع بلدات جنوب دمشق.. ارهابيو "داعش" يفرون من المخيم الى الحجر الأسود وجثثهم تملأ الشوارع!

جهينة نيوز

كشف مصدر عسكري أنه لم يعد هناك أي اتفاق مصالحة مع عناصر تنظيم "داعش" الارهابي و"جبهة النصرة" في بلدات "الحجر الأسود ويلد وببيلا وبيت سحم ومخيم اليرموك" جنوب دمشق، مشيرا إلى أن العملية العسكرية لن تتوقف حتى تحرير جميع بلدات جنوب دمشق، أو يعلنوا استسلامهم، وأن العمليات ليست مركزة بشكل مباشر على تلك البلدات.

وبحسب سبوتنيك، فقد أكد المصدر أن فشل عملية الاتفاق جاءت نتيجة وضع شروط جديدة من "داعش" تقضي بخروجهم إلى منطقة "حوض اليرموك" في درعا والمحاذية للأردن والكيان الاسرائيلي،مؤكدا رفض الدولة السورية لذلك مبينا أن العملية العسكرية بدأت وهدفها استئصال "داعش والنصرة" من الحجر الأسود ومحيطة، واستهداف الفصائل الإرهابية التي كانت تقاتل ضد الجيش السوري وترهب المواطنين.

بدوره أشار أمين سر الفصائل الفلسطينية خالد عبد المجيد في تصريح لـ "سبوتنيك" أن "عدد المسلحين جنوب دمشق (مخيم اليرموك، الحجر الأسود، التضامن، القدم، يلدا، ببيلا، بيت سحم) نحو 160 عنصر من "جبهة النصرة"، بالإضافة لعائلاتهم الذي لا يتعدى ال300، وهناك 800 مسلح من "داعش" في جنوب مخيم اليرموك و1500 في الحجر الأسود والقدم، كما انه يوجد في التضامن نحو 300 مسلح من "أبابيل حوران".

واضاف أن "عدد المدنيين في المخيم لا يتجاوز الأربعة آلاف فلسطيني"، مشيرا إلى أن الجيش السوري يكثف جهوده جنوب دمشق، مع استمرار الغارات الجوية على مواقع "داعش" في الحجر الأسود ومخيم اليرموك بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع وإلقاء قنابل تنوير في سماء المخيم.

وأكد عبد المجيد أن جثث قتلى إرهابيي "داعش" منتشرة في شوارع جنوب مخيم اليرموك والحجر الأسود والقدم، وعناصر التنظيم بدأت تهرب من مخيم اليرموك إلى الحجر الأسود وهناك خسائر كبيرة بين صفوف الإرهابيين، مشيرا إلى أن عمليات الجيش السوري تتركز على الحجر الأسود.