سفير بريطاني سابق لدى سوريا: علينا مصادقة الرئيس الأسد

جهينة نيوز

دعا السفير البريطاني الأسبق في سوريا، أندريو غرين، بارون ديدينغتون، حكومة المملكة المتحدة "لابتلاع فخرها" وبناء علاقات صداقة مع السلطات السورية بقيادة الرئيس بشار الأسد.

وقال غرين، في مقابلة مع مجلة "The House Magazine" البريطانية، نشرت امس الجمعة، إن الأسد "هنا للبقاء"، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة عليها أن تسعى لمصادقته.

وأوضح غرين، الذي تولى منصب سفير بريطانيا لدى سوريا في 1991-1994، ولدى السعودية في 1996-2000: "الواقع الحالي يكمن في أن الأسد سيبقى، والقوات السورية حققت تقدما حاسما على الأرض وتحظى بدعم قوي من روسيا وإيران، اللاعبان المحوريان في المنطقة في الوقت الراهن، وحتى الإسرائيليون تعلموا التعايش مع النظام السوري" على حسب قوله.

وتابع موضحا: أما بالنسبة إلينا، فإننا "لن نحصل على استراتيجية عقلانية تجاه سوريا في حال عدم التخلص من رفضنا الغريزي للاسد".

وشدد غرين على أن الاضطرابات، التي مر، أو يمر بها العراق ومصر وليبيا، تؤكد أن بلدان المنطقة أفضل لها أن تبقى مستقرة..

وتابع: حان الوقت بالتالي لأن ننظر بموضوعية إلى الدولة السورية ومصالحنا في المنطقة، ومصلحتنا الأساسية تتمثل بتحرير الأراضي السورية، التي يسيطر عليها "داعش" وحلفائه، وعلينا أن نؤكد بوضوح أن "المتطرفين الإسلاميين يشكلون أكبر تهديد لمجتمعنا منذ الحرب العالمية الثانية".

وأردف: "هناك مثل عربي يقول عدو عدوي صديقي، الصداقة على الأرجح غير ممكنة حاليا حتى يصحح النظام السوري نهجه" حسب تعبيره، لكن في الوقت الراهن علينا أن نبتلع فخرنا والتحرك بهذا الاتجاه. وإعادة فتح السفارة البريطانية في دمشق يمكن أن تكون بداية جيدة لأن الالتزام بالشتم تجاه أحد ليس استراتيجية".