خروج عدد من الحافلات تقل مئات الارهابيين وعائلاتهم من الرحيبة وجيرود في القلمون باتجاه إدلب

جهينة نيوز

بدأ اليوم تنفيذ الاتفاق الذي أعلن عن التوصل إليه أمس والقاضي بإخراج الإرهابيين من الرحيبة وجيرود والناصرية في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق.

وحسب التلفزيون السوري ان 17 حافلة تقل المئات من إرهابيي الرحيبة وجيرود وعائلاتهم بمنطقة القلمون الشرقي خرحت باتجاه إدلب.

ودخلت عدداً من الحافلات إلى مدينة الرحيبة قبل ظهر اليوم لإخراج الإرهابيين وعائلاتهم من الرحيبة والناصرية وجيرود تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس وريف إدلب.

ويقوم الارهابيون بتسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة ومستودعات ذخيرتهم قبيل إخراجهم بالحافلات وذلك تنفيذا للاتفاق القاضي بإخراج جميع الإرهابيين من البلدات الثلاث.

ويأتي اتفاق منطقة القلمون الشرقي بعد يومين من إعلان بلدة الضمير خالية من الإرهاب بعد إخراج إرهابيي “جيش الإسلام” وعائلاتهم منها وبعد أسبوع واحد من إعلان الغوطة الشرقية خالية من الإرهاب بعد عملية عسكرية مركزة نفذتها وحدات الجيش العربي السوري أجبرت التنظيمات الإرهابية على الاستسلام والرضوخ للخروج من مدينة دوما حيث دخلت بعد ذلك وحدات من قوى الأمن الداخلي إلى المدينة لتعزيز الأمن والاستقرار داخلها.