كاميرا حرارية ايرانية جديدة لمراقبة وتحديد الأهداف الجويّة البريّة والبحرية

جهينة نيوز

أفادت وكالة تسنيم الدّوليّة للأنباء أن الصّناعات الدّفاعيّة الإيرانية نجحت بتصميم وإنتاج الكاميرا الحرارية RU-1000 بعيدة المدى، حيث تتمتّع هذه الكاميرا بخصائص عديدة بينها إمكانية تثبيتها على مختلف أنواع منصّات المراقبة لملاحقة وتحديد الأهداف الجويّة، البريّة والبحرية.

وتمتلك هذه الكاميرا إمكانية تقريب التّصاوير بشكل متواصل كما تمنح الوحدات العسكرية المُستخدمة لها صور مُقرّبة عالية الدّقة للأهداف التي يرصدونها. هدف هذه الكاميرا الأساسي هو المراقبة الحدودية والسّاحليّة.

وكاميرا RU-1000 هي كاميرا مقاومة للماء وتستطيع العمل في الظروف الجوية المختلفة وتتحمل درجات حرارة تتراوح بين -40 درجة حتى +70 درجة مئوية.