أمريكا تخصص مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن صحفي مفقود في سوريا

جهينة نيوز

أعلنت السلطات الفدرالية الاميركية، مكافأة قدرها مليون دولار، مقابل معلومات من شأنها السماح بتعقب اثر الصحافي اوستن تايس، الذي اختفى في سوريا قبل اكثر من 5 سنوات, حيث إختفى في آب 2012 و ظهر لاحقاً في فيديو لتنظيم القاعدة بعد شهرين على إختفائه.

هذا وقدّم العرض مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، مؤكداً عدم علاقته بـ"اي حدث معين". وقد يكون تايس الصحافي الاميركي الوحيد المفقود حالياً في سوريا التي اصبحت احد أخطر البلدان بالنسبة للمراسلين الحربيين.

واوضحت الشرطة الفدرالية الاميركية، انه سيتم دفع المكافأة مقابل "المعلومات التي تؤدي مباشرة الى مكانه واسترداده والعودة الآمنة" للمراسل.

وأضافت ان كل من لديه معلومات عن الصحافي المفقود يُمكنه ان يتصل بها عبر أحد عنواني بريدين الكترونيين او ان يتصل بأقرب سفارة او قنصلية اميركية.

وعمل تايس وهو صحافي مستقل مع "ماكلاتشي نيوز" و"واشنطن بوست" و قناة "سي بي إس" ، وغيرها من وسائل الإعلام، بما في ذلك وكالة "فرانس برس"، و"بي بي سي" و"اسوشيتد برس".

واختفى أثره في 14 آب 2012 قرب دمشق، بعد ايام من عيد ميلاده الـ 31. ورحبت منظمة "مراسلون بلا حدود" بقرار الـ"أف بي آي".

وقالت مارغو ايوين، المسؤولة عن مكتب الولايات المتحدة في المنظمة الحقوقية المتخصصة في الدفاع عن الصحافيين: "نأمل ان تُشجع (هذه المكافأة) كل من لديه معلومة عن اوستن تايس على الادلاء بها".

وكالات