إغتيال عالم فلسطيني في ماليزيا و اسرته تتهم الموساد و الاعلام العبري يعلق

جهينة نيوز

اغتال مسلحان العالم و الأكاديمي الفلسطيني والمحاضر الجامعي د. فادي محمد البطش (35 عاما) من بلدة جباليا شمال قطاع غزة، بإطلاق الرصاص عليه أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر في المسجد القريب من منزله حيث يقيم في مدينة "جومباك" شمال العاصمة الماليزية كوالالمبور.

واتهم خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت، جهاز الموساد بالوقوف خلف عملية الاغتيال.

وقال البطش في تصريحاتٍ صحفية، "نحن كعائلة نتهم جهاز الموساد بالوقوف خلف حادثة الاغتيال للدكتور فادي محمد البطش الباحث في علوم الطاقة".

وطالب البطش، السلطات الماليزية باجراء تحقيق عاجل لكشف المتورطين بالاغتيال قبل تمكنهم من الفرار، حيث كان مقررا ان يغادر من ماليزيا يوم الاحد الى تركيا لرئاسة مؤتمر علمي دولي في الطاقة هناك .

وقال الصحفي الإسرائيلي ألون بن دفيد، إن العالم والمهندس فادي البطش اغتيل، الليلة الماضية في ماليزيا، حيث قام اثنين على دراجة نارية بإطلاق النار عليه.

وأفاد قائد الشرطة الماليزية في مدينة جومباك "مازلان لازيم" أن شخصين يستقلان دراجة نارية أطلقا أكثر من 14 رصاصة على البطش في تمام الساعة السادسة صباحا، وإحدى الرصاصات أصابت رأسه بشكل مباشر فيما أصيب جسده بوابل من النيران مما أدى إلى وفاته على الفور.

وأكد "لازيم" أن الشرطة هرعت إلى مكان الجريمة فور وقوعها، وباشرت بالتحقيق لمعرفة تفاصيلها والوصول إلى الجناة.

كما انتشر مقطع فيديو للبطش وهو ملقى على الأرض والدماء تسيل من رأسه، فيما يتجمهر حوله حشد من الناس قبل قيام سيارات الإسعاف بنقل جثمانه إلى المشفى.

و تعقيباً على اغتيال المهندس الفلسطيني فادي البطش في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قال ألون بن دافيد المراسل العسكري للقناة 10 العبرية: "تم اغتيال عالم ومهندس حمساوي وهو فادي البطش، قتل الليلة في ماليزيا".

وأضاف: "أقدم اثنان يستقلان دراجة نارية على إطلاق النار على البطش في كوالالمبور".

بدورها، أكد موقع (يسرائيل هيوم)، أن فادي البطش انتمى الى حركة حماس، زاعماً أنه عمل على تطوير طائرات بدون طيار خاصة للحركة، وكان مختصاً بالطاقة البديلة ومهندس كهربائي، وهو أحد مسؤولي الحركة.

وفي ذات السياق، قالت القناة العبرية العاشرة، إن المهندس البطش مسؤول في برنامج تطوير الطائرات بدون طيار الخاصة بكتائب القسام الجناح العسكري لحماس.