الذهب ينخفض عالمياً مع ارتفاع الدولار

جهينة نيوز

هبط سعر الذهب أمس الجمعة إلى أدنى مستوى في أسبوعين بعد نشر بيانات أظهرت نمو أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع الشهر الماضي مما ساعد على زيادة مبررات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق هذا العام في الوقت الذي قفز فيه الدولار.

والتضخم عامل أساسي يضعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في الحسبان عندما يقرر سياسته النقدية.

وبينما ما زالت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل بعيدة أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز وشمل 100 من خبراء الاقتصاد أن هناك فرصة نسبتها 70 بالمئة لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى أدنى مستوى منذ الأول من سبتمبر أيلول بعد نشر البيانات عند 1306.26 دولار للأوقية (الأونصة) وانخفض 0.4 بالمئة إلى 1308.33 دولار للأوقية بحلول الساعة 1831 بتوقيت جرينتش. وتراجع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول نحو 0.6 بالمئة إلى 1310.20 دولار للأوقية. ويتجه المعدن الأصفر نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع بانخفاض نسبته 1.54 بالمئة.

وقفز الدولار 0.8 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبط البلاتين بنحو 2.5 بالمئة إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 1005 دولارات للأوقية ويتجه المعدن إلى الانخفاض للأسبوع السابع على التوالي للمرة الأولى منذ 2013.

وارتفع البلاديوم 2.4 بالمئة إلى 670.40 دولار للأوقية في حين انخفضت الفضة 0.8 بالمئة إلى 18.80 دولار للأوقية.