الرابطة الفرنسية تنفي وجود شرط جزائي في عقد نيمار

جهينة نيوز

نفت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم في فرنسا، وجود شرط جزائي في عقد نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وقالت الرابطة الفرنسية في بيان، إن الأخبار التي راجت مؤخرا حول وجود شرط جزائي في عقد نيمار تبلغ قيمته 300 مليون يورو، عارية من الصحة.

وأوضح البيان أن المادة 202 من اللائحة الداخلية في الرابطة الفرنسية، تحظر وجود شرط إلغاء التعاقد من جانب أحد الأطراف أو أطراف أخرى.

وأضاف بيان الرابطة: "لذلك لا يمكن أن يحتوي عقد نيمار على أي شرط جزائي، ولا تسمح اللجنة القانونية للرابطة بوجود هذا البند في عقد أي لاعب".

وجاء رد الرابطة الفرنسية بعدما نشرت صحيفة "الباييس" الإسبانية، تقريرا أكدت فيه أن نيمار لديه شرط جزائي في عقده مع باريس سان جيرمان تبلغ قيمته 300 مليون يورو، وهو الأمر الذي يسهل عملية انتقاله إلى ريال مدريد، الذي يسعى للتعاقد مع اللاعب البرازيلي.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، في صفقة تاريخية بلغت قيمتها 222 مليون يورو، إلا أنه لم يجد الأجواء المأمولة في العاصمة الفرنسية، وأخذ يبحث عن طريقة للرحيل عن الفريق الباريسي.

روسيا اليوم