مقتل وإصابة العشرات من الجيش السعودي في تعز

جهينة نيوز

تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية الليلة الماضية من تدمير تسع آليات عسكرية بعد افشالهم محاولة تسلل واسعة للعدوان السعودي على الساحل الغربي في محافظة تعز اليمنية ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الجنود بجروح.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري قوله إن “عشرات المرتزقة سقطوا بين قتيل وجريح خلال التصدي لهم والذي ترافق مع 19 غارة لطيران العدوان السعودي دون إحراز أي تقدم”.

وكان 25 يمنيا قتلوا وأصيب اخرون في وقت سابق أمس جراء مجزرتين لطيران العدوان السعودى فى محافظتى تعز وصعدة اليمنيتين.