مواصلة استهدف أوكار الارهابيين وخطوط إمدادها في الحجر الأسود وخسائر كبيرة في صفوفهم

جهينة نيوز

واصل الجيش قصفه مواقع التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الغربية في إطار عملياته العسكرية للقضاء على الإرهابيين بشكل كامل من جنوب دمشق.

وحسبما ذكرت سانا أن وحدات من الجيش وجهت صباح اليوم ضربات مركزة على مقار وأوكار التنظيمات الإرهابية ومستودعات الأسلحة وخطوط الإمداد في الحجر الأسود جنوب دمشق وكبدتها خسائر كبيرة.

وأشارت إلى أن العملية العسكرية مستمرة ضد الإرهابيين حتى استئصال الإرهاب من الغوطة الغربية وإنهاء الوجود الإرهابي فيها.

ووجهت وحدات الجيش أمس ضربات جوية ورمايات مدفعية وصليات صاروخية مركزة على تحصينات وأوكار ومراكز قيادة وغرف اتصالات التنظيمات الإرهابية في الحجر الأسود أدت الى تدمير عدد من النقاط المحصنة وتكبيد الإرهابيين خسائر بالافراد والعتاد.