قائد الجيش الايراني: 25 عاماً أقصى مدة لازالة كيان الاحتلال الاسرائيلي من الوجود !

جهينة نيوز

أكد قائد الجيش الايراني اللواء عبد الرحيم موسوي في كلمة القاها بمناسبة ذكرى مولد الامام الحسين ويوم الحرس الثوري إن أقصى مدة لعمر “الكيان الصهيوني” هو 25 عاما.

وحسبما ذكرت وكالة أنباء فارس قال موسوي “إنه حين يصنع قادة الاستكبار اطرا لاستمرارية الكيان الصهيوني في الحياة لايمكن السماح بإضافة يوم واحد لاستمرار هذا الكيان المشؤوم وغير المشروع في الحياة”.

وأضاف ” بالتأكيد ستكون فترة 25 عاما هي أعلى مستوى لازالة الكيان الصهيوني الا انه ذلك لايعني ان لايخرج الحرس الثوري من الحدود وان لايشن هجوما على الاعداء”.

وتابع ” الجيش والحرس الثوري لن يتركان التكاتف والتعاضد حتى انهيار النظام الاستكباري والكيان الصهيوني”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هدد أمس الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي مستعد لأي تهديد من قبل إيران ، متعهدا بمحاربة كل من يحاول إلحاق الأذى بإسرائيل.